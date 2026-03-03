南山エリアの土地区画整理が結実、稲城ICからのアクセスルートが確立

東京都稲城市で整備が進められていた都市計画道路「多7・4・5号東長沼矢野口線」の一部区間が、2026年3月25日に開通します。

南山東部地区の土地区画整理事業に伴うもので、開通により稲城IC方面から都道読売ランド線への直接アクセスが可能となり、周辺交通の利便性向上が見込まれます。

【画像】これは便利！ これが「開通区間」です。画像で見る！（6枚）

東京都稲城市は、南山東部土地区画整理事業地内で整備を進めてきた都市計画道路「多7・4・5号東長沼矢野口線」の未開通区間について、2026年（令和8年）3月25日11時頃に開通すると発表しました。

多摩地域の交通ネットワークを形成する新しい道路の完成により、稲城市内の車の流れが変化することになります。

今回開通するのは、稲城市の南山東部エリアを縦断する「東長沼矢野口線」のうち、南山リハビリテーション病院前から都道読売ランド線に接続するまでの区間です。

この道路整備は、丘陵地帯を切り開いて新たな街づくりを行う「南山東部土地区画整理事業」の一環として進められてきました。

周辺には「ジャイアンツタウンスタジアム」などの大規模施設も立地しており、開発が進む南山エリアの根幹となる交通インフラとして機能します。

今回の交通開放による最大の効果は、広域交通ネットワークとの直結です。

これまで稲城インターチェンジ（中央自動車道・稲城大橋）方面から南側の都道読売ランド線（よみうりランド方面）へ向かう場合、周辺の生活道路や迂回ルートを利用する必要がありました。

しかし、今回の開通により、両地点を直接結ぶ南北のアクセスルートが確立されます。

稲城市は、この新しい道路の開通によって市内における交通の利便性が向上し、地域交通の流れが大きく変わることが予想されるとしています。

新しい道路は車道の利便性向上だけでなく、安全性や防災性の観点からも重要な役割を担います。

区画整理事業によって計画的に整備された道路であるため、歩行者の安全を確保する歩道空間が設けられています。

また、十分な幅員を持った道路ネットワークが形成されることで、災害時の避難経路や緊急車両の通行路としての機能も強化され、地域の防災性向上にも期待が寄せられています。