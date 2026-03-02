株式会社スクウェア・エニックスは3月2日、公式サイトにて「当社役職員等へのハラスメント行為に対する対応について」と題した声明を発表。「ファイナルファンタジーXIV（FF14）」のスタッフに対する誹謗中傷記事を掲載していたまとめサイトの管理者との間で、サイトの閉鎖や解決金の支払いを含む和解が成立したことを報告しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■問題となったのは「ネトゲ速報（旧FF14