ハラスメントの解決を信じて会社に相談したにもかかわらず、かえって組織から追い詰められてしまうこともある。投稿を寄せた宮城県の40代女性（医療事務）は、かつて勤務していた病院での信じがたい対応について振り返った。当時、主任によるパワハラに悩んでいた女性は、意を決して事務長に相談。しかし、事務長は解決に動くどころか、加害者である主任を擁護したのだ。しかも、相談をきっかけに、説明もないまま事実上の「報復人