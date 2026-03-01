[3.1 オランダ・エールディビジ第25節](デ・フロルーシュ・フェステ)※22:30開始<出場メンバー>[トゥエンテ]先発GK 1 ラース・ウンナーシュタルDF 23 S. LemkinDF 28 B. van RooijDF 39 M. RotsDF 43 R. NijstadMF 6 R. ZerroukiMF 14 K. HlynssonMF 20 T. van den BeltFW 10 サム・ランメルスFW 11 D. RotsFW 27 S. Ørjasæter控えGK 21 S. KarssiesGK 22 プジェミスワフ ティトンDF 12 Guilherme PeixotoDF 38 M.