2024年12月6日、54歳で亡くなった中山美穂さん。3月1日は中山さんの誕生日で、生きていれば56歳になるはずだった。「中山さんは1970年生まれ。中学1年生のときにスカウトされて芸能界入り。1985年のドラマ『毎度お騒がせします』（TBS系）に出演して注目を集め、同年、歌手デビューも果たします。歌手と女優ともにトップクラスの活躍を続け、2003年に作家の辻仁成さんと結婚。パリに移住して長男を出産しています。2014年に辻