ドジャースの山本由伸投手（27）が1日早朝、自身のインスタグラムを更新し、日本に帰国したことを報告した。ストーリーズに投稿した古巣・オリックスへの愛があふれる報告が話題を呼んでいる。山本はかつての本拠・京セラドームの上空からの写真を投稿し、BGMにオリックスの球団応援歌「SKY」を使用。Xでは古巣愛あふれる投稿に「どこまで我々を喜ばせてくれるんだ、山本由伸という選手は」「山本由伸さんのオリックス愛が本物