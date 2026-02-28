片付けても、気づけばまた散らかってしまう。そんな悩みを抱えている方は少なくないのではないでしょうか。でもじつは、部屋が整っている人ほど特別な収納術をもっているわけではなく、日々の小さな習慣やささやかなルーティンを大切にしていました。今回は、築35年の賃貸マンションで、夫婦2人暮らしをしている深尾双葉さん（42歳）に、散らかりにくい空間を保つためのヒントを4つお聞きしました。1：床とテーブルは聖域と考える