[2.28 J1百年構想リーグ WEST第4節](パナスタ)※15:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 1 東口順昭DF 3 半田陸DF 4 中谷進之介DF 5 三浦弦太DF 21 初瀬亮MF 8 食野亮太郎MF 13 安部柊斗MF 16 鈴木徳真MF 38 名和田我空MF 40 唐山翔自FW 23 デニス・ヒュメット控えGK 18 荒木琉偉DF 19 池谷銀姿郎MF 10 倉田秋MF 15 岸本武流MF 27 美藤倫MF 44 奥抜侃志FW 6 満田誠FW 41 中村仁郎FW 42 南野遥海監督イェン