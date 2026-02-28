G大阪vs清水 スタメン発表
[2.28 J1百年構想リーグ WEST第4節](パナスタ)
※15:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 21 初瀬亮
MF 8 食野亮太郎
MF 13 安部柊斗
MF 16 鈴木徳真
MF 38 名和田我空
MF 40 唐山翔自
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 19 池谷銀姿郎
MF 10 倉田秋
MF 15 岸本武流
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
FW 6 満田誠
FW 41 中村仁郎
FW 42 南野遥海
監督
イェンス・ヴィッシング
[清水エスパルス]
先発
GK 1 沖悠哉
DF 14 パク・スンウク
DF 15 本多勇喜
DF 28 吉田豊
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 23 千葉寛汰
MF 81 小塚和季
FW 7 カピシャーバ
FW 38 高橋利樹
FW 49 北川航也
控え
GK 16 梅田透吾
DF 5 北爪健吾
MF 6 宇野禅斗
MF 17 弓場将輝
MF 21 松崎快
MF 47 嶋本悠大
MF 97 大畑凜生
FW 18 郡司璃来
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
吉田孝行
