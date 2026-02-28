神奈川県海老名市で1993年（平5）に開業した、日本で初めてのシネコン・イオンシネマ海老名が28日、公式サイトとSNSで閉館すると発表した。「この度、当劇場が入店する商業施設のイオン海老名ショッピングセンターが、2026年5月中旬（予定）に一時休業することに伴い、イオンシネマ海老名を閉館することとなりました」と報告。「1993年の開業から33年間にわたり、数多くのお客さまにご来館をいただきましたこと、深く感謝申し上げ