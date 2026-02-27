佐藤輝明は昨季中日から9本塁打野球日本代表「侍ジャパン」の佐藤輝明内野手（阪神）は27日、バンテリンドームで行われた中日の強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」に「4番・三塁」で出場すると、初回に先制3ランを放った。豪快な一撃に中日ファンは早くも戦慄を覚えている。初回1死一、二塁で迎えた第1打席で、相手先発柳の初球を振り抜いた。打球は新設されたホームランウイングを軽々越え、右翼席中段に飛