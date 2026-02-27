佐藤輝明は昨季中日から9本塁打

野球日本代表「侍ジャパン」の佐藤輝明内野手（阪神）は27日、バンテリンドームで行われた中日の強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」に「4番・三塁」で出場すると、初回に先制2ランを放った。豪快な一撃に中日ファンは早くも戦慄を覚えている。

初回1死一、二塁で迎えた第1打席で、相手先発柳の初球を振り抜いた。打球は新設されたホームランウイングを軽々越え、右翼席中段に飛び込んだ。NPBプラスのデータによると、打球速度179.4キロ、飛距離131.4キロの特大弾だった。ベンチに戻ると大谷翔平投手（ドジャース）も笑顔のハイタッチで祝福した。



WBCへ向け、侍4番の豪快アーチにファンの期待は高まる一方で、複雑な心境なのが中日ファンだ。佐藤は昨季リーグ最多の40本塁打をマークしたが、対戦相手別でもっとも本塁打を放ったのが中日とヤクルトの9本だった。

それだけにSNS上には「今年もカモ」「しっかり打たれている」「案の定すぎる」「今年もボコされる」「いつものパターン」「相性よ」と中日ファンの嘆きの声も相次いでいた。（Full-Count編集部）