一年に一度だけ山全体が炎に包まれる「大室山山焼き」が、2026年2月8日に開催されます。お鉢焼き、全山焼き、神事が同日に進むため、伊東の冬から春への切り替わりを一日で体感できる行事です。山肌を駆け上がる火の流れと、焼き上がった黒い山肌のコントラストが同時に見られるのが、このイベントならではの魅力です！ 伊東市「第47回大室山山焼き」 開催日：2026年2月8日（日）開催時間：9:15〜13:0