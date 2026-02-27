一年に一度だけ山全体が炎に包まれる「大室山山焼き」が、2026年2月8日に開催されます。

お鉢焼き、全山焼き、神事が同日に進むため、伊東の冬から春への切り替わりを一日で体感できる行事です。

山肌を駆け上がる火の流れと、焼き上がった黒い山肌のコントラストが同時に見られるのが、このイベントならではの魅力です！

伊東市「第47回大室山山焼き」

開催日：2026年2月8日（日）開催時間：9:15〜13:00（予定）会場：大室山（静岡県伊東市池672-2）順延日：2026年2月15日（日）駐車場台数：自家用車500台・バス10台

大室山は、お椀を伏せたような円錐形のシルエットで知られる伊東のシンボルです。

同山の山頂には約1kmの噴火口周回路があり、富士山や伊豆七島、相模灘を望める地形が特徴です。

「大室山山焼き」は山の保全を目的に始まった700年余りの伝統行事で、現在は伊東の春の風物詩として定着しています。

お鉢焼きの見学条件と山頂導線

お鉢焼き開始：9:15〜山頂見学定員：600名噴火口周回路：約1km

お鉢焼きは山頂エリアで見学可能ですが、安全確保のため当日は人員制限と遊歩道規制が実施されます。

山頂のすり鉢状地形を見下ろせるため、焼き進むラインと地形の起伏を同時に捉えやすい観覧ポイントです。

稜線に立つ人のシルエットでスケール感が出るので、写真を残したい来場者にも相性のよい時間帯となっています。

全山焼きと松明点火体験の参加条件

全山焼き開始：12:00〜整理券配布・販売：当日7:00〜松明販売数：先着60本（1家族2本まで）松明価格：1本3,000円

正午から始まる全山焼きでは、一般来場者も松明で点火に参加できます。

点火体験は本数が限られているため、参加希望者は朝の整理券配布時間を基準に行動すると流れをつかみやすくなります。

運営スタッフによる導線管理が明確で、観覧エリアと点火エリアが分かれている点も現地参加の安心材料です。

観覧ポイントと迫力を味わう見どころ

山頂標高：580メートル来場規模：毎年数万人観覧ポイント：さくらの里

点火後は山麓から山頂標高580メートルまで炎が駆け上がり、斜面全体の色が数分単位で変化していきます。

火勢の強い場面では、オレンジと赤の炎に白煙と灰色の煙が重なり、遠景でも立体感のある画になります。

さくらの里側からは焼け残りと焼失部分の境目が見やすく、山焼きの進行を追いかけながら観覧できます。

開催可否判断と順延スケジュール

開催可否判断：当日7:00頃式典・神事：10:40〜延期時日程：2026年2月15日（日）

積雪や強風などの気象条件により実施可否が変わるため、当日朝7時頃の判断時刻は来場計画の基準になります。

荒天時は順延対応となり、神事のみ雨天でも実施される予定です。

遠方から向かう場合は、朝の時点で開催判断を確認してから移動を組み立てると、待機時間を抑えやすくなります。

山を保全する営みが、地域の季節行事として受け継がれてきた背景まで感じられるのが大室山山焼きの大きな価値です。

炎が走る瞬間と焼き上がりの地形美を同日に見比べられるため、自然景観を撮りたい人にも満足度の高い一日になります☆

【春を告げる炎の絶景と伝統行事を一日で体感！

伊東市「第47回大室山山焼き（お鉢焼き・全山焼き・神事）」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 第47回大室山山焼きの開催日はいつですか？

2026年2月8日（日）開催予定です。

Q. 雨や強風の場合はどうなりますか？

荒天時は2月15日（日）へ順延予定で、開催可否は当日7:00頃に判断されます。

Q. 松明での点火体験は誰でも参加できますか？

一般参加が可能で、当日7:00から販売される先着60本の松明を購入した方が対象です。

