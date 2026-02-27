『Octane』関係者による愛車レポート。今回は、『Octane』オランダ版編集長のトンが、自身4台目となるお気に入りのアルファロメオ・ジュリア（1977年）について紹介する。【画像】『Octane』オランダ版編集長がノックアウトされた深紫色のアルファロメオ・ジュリア（写真4点）『Octane』オランダ版の編集長として、私は筋金入りの連続車購入者である。試したい車が次々と現れるので、一台を長く所有することはない。アルファロメオ