2月25日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』にて、乃木坂46の井上和が、グループのキャプテンを務める先輩・梅澤美波の卒業発表を受けて、心境を明かした。【関連】乃木坂46井上和、先輩・久保史緒里の卒コンにしみじみ「後輩にとってものすごく大きな財産」番組の放送前に梅澤の卒業が発表されたことに触れた井上は、「（発表が夜の）10時頃に出るよと言うのを聞いていたので、梅澤さんのブログ待機しなが