乃木坂46井上和、キャプテン・梅澤美波の卒業発表に心境明かす「柱でもあったので…」」

2月25日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』にて、乃木坂46の井上和が、グループのキャプテンを務める先輩・梅澤美波の卒業発表を受けて、心境を明かした。

番組の放送前に梅澤の卒業が発表されたことに触れた井上は、「（発表が夜の）10時頃に出るよと言うのを聞いていたので、梅澤さんのブログ待機しながら、21時59分辺りからずっと携帯握りしめて、ずっと更新をし続けて」「出た瞬間、“出てしまったか”と少し寂しい気持ちにはなりましたけど」と切り出した。

続けて、「やっぱり、ずーっと支えてもらってたキャプテンで、乃木坂の柱でもあったので。卒業発表を聞いた時から、聞いた時からっていうのもあれですね。正直、随分前からメンバー側も覚悟はしていたのはありましたけど」とコメント。

さらに、「お話を聞いて、世間に発表があって、“あーそうか、もう戻れないな”っていう寂しさもあり」「タイムリミットが始まったなというか、ボタンが押されてしまったって感じはもちろんありますけど」「いちメンバーとして、梅澤さんが安心して卒業できるぞって思ってもらわないといけない」と心境を明かしていた。