24日に帰国→26日午後2時過ぎに侍J合流ドジャースの大谷翔平投手が26日、バンテリンドームで行われている侍ジャパンの練習に合流した。来月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた準備を進める中、私服姿で球場入りすると、グラウンドでは背番号16のユニホーム姿を披露。その圧倒的な体躯に、驚きの声が上がっている。この日、球場周辺には入り待ちのファン約200人が詰めかけたが、大谷はカーテンで隠された