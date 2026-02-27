松田龍平主演の新感覚ほっこりミステリー『探偵さん、リュック開いてますよ』。本日2月27日（金）放送の最終話では、衝撃のクライマックスが待ち受けることに。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！世界中を飛び回り、行く先々から絵ハガキで主人公・一ノ瀬洋輔（松田）にメッセージを寄せていた原田美枝子演じる母・一ノ瀬恵美。これまでは“声”のみの登場だったが、最終回でついにその姿を現す。洋輔は南香澄（片山友希）