関東を中心に展開する「熱烈中華食堂日高屋」が、不動の人気No.1メニューである「餃子」のリニューアルを発表しました。3月27日より、全国の店舗で新仕様の餃子が提供開始となります。さらに同日からは、驚くほど低価格な新おつまみメニュー4種と、ハイボールがお得になる「Wハイボール祭」もスタート。その価格設定とメニューの顔ぶれに、「ラインナップが居酒屋すぎる」と早くも熱い視線が注がれています。【その他の画像・