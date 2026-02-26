日本テレビ系「ZIP!」に生出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ系「ZIP!」に生出演。エキシビジョンで話題となったポーズについて明かした。単独での生出演は初めてとなった17歳。フリー演技直後の頬に右手を当てて首をかしげるポーズに注目が集まっただけでなく、エキシビションで見せた氷に寝そべりながら足をパタパタさせるポーズも視線