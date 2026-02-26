WBCでも投打同時並行の調整へ…開幕を見据えド軍が寄せる厚い信頼ドジャースの大谷翔平投手が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の期間中も異例の調整を進める。MLB公式のソニア・チェン記者は22日（日本時間23日）、記事を公開し「オオタニがキャンプを離れるにあたり、ドジャースは投手としての段階的な調整とWBC参加を両立できると信頼している」と言及。今大会は打者に徹する方針だが、チームを離れる間も球団との