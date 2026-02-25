2026年2月23日、中国のポータルサイト・網易に映画「超かぐや姫！」が日本公開2日間で興行収入1億5500万円を記録したと紹介する記事が掲載された。記事は、「映画『超かぐや姫！』は前売りの段階ですでに満席となっていたが、結果として公開後の着席率は96．4％に達し、日本のオタクを大いに満足させ、海外のファンから羨望を集めている。同作はNetflix（ネットフリックス）で1カ月配信された後、全国19館という限定規模で劇場公開