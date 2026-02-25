Furui Rihoが、2025年にリリースしたTVアニメ『CITY THE ANIMATION』オープニング主題歌「Hello」のライブ映像を公開した。本映像は、3月4日にリリースを控える彼女の3rdアルバム『Letters』の初回限定盤CDの特典映像に収録されているものだ。2025年11月24日にEX THEATER ROPPONGIにて開催した＜Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-＞のツアーファイナル公演のライブ映像となる。https://youtu.be/2MYFNP-9dpQ特典映像に