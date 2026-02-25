Furui Rihoが、2025年にリリースしたTVアニメ『CITY THE ANIMATION』オープニング主題歌「Hello」のライブ映像を公開した。

本映像は、3月4日にリリースを控える彼女の3rdアルバム『Letters』の初回限定盤CDの特典映像に収録されているものだ。2025年11月24日にEX THEATER ROPPONGIにて開催した＜Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-＞のツアーファイナル公演のライブ映像となる。

https://youtu.be/2MYFNP-9dpQ

特典映像には、同公演から「Hello」を含む全9曲のライブ映像に加え、ツアーや、3rdアルバムの制作に密着したFurui Riho初となるドキュメンタリー映像『Documentary “Letters：Draft”』も収録されている。この特典映像は、初回限定盤CDに封入されるNeSTREAM LIVE視聴コードを使い、スマートフォンやテレビなどでアプリを通じて視聴することができる。

また、CDショップでのキャンペーンも決定した。すでに発表されているサイン会や、パネル、衣装展示に加え、対象店舗では旧譜キャンペーンやオリジナルレシートがプレゼントされるキャンペーンも実施される。

なおFurui Rihoは、4月より自身初となるホールツアーの開催も決定している。東京・大阪、そして地元北海道での3公演となる。東京公演はすでにソールドアウトしているが、大阪、北海道のチケットは一般発売中だ。

◾️3rdアルバム『Letters』

2026年3月4日（水）リリース 初回限定盤 通常盤 アルバム予約 / 購入リンク：https://FuruiRiho.lnk.to/letters_CD

Pre-add / Pre-saveリンク：https://furuiriho.lnk.to/letters ▼先行配信「ハードモード」

2026年2月4日（水）リリース

https://furuiriho.lnk.to/hardmode ○初回限定盤

PCCA-06455 5,500円（税込）

・三方背ブックケース仕様

・レターセット風歌詞カード入り

・NeSTREAM LIVE視聴用シリアルコード封入／デジタル映像特典

※視聴期限：2031年3月3日 23:59まで ○通常盤（CDのみ）

PCCA-06456 3,300円（税込） ▼CD収録曲

01 ハードモード

02 MONSTER（フジテレビ系『サン！シャイン』 2025年4月・5月エンディングソング）

03 Hello（TVアニメ『CITY THE ANIMATION』オープニング主題歌）

04 太陽になれたら

05 そのうち

06 ちゃんと（フジテレビ系『ジャンクSPORTS』 エンディングテーマ［2025年7月〜9月］）

07 言えないわ

08 愛泣きて

09 Tomorrow

10 灯台

11 Letters ▼初回限定盤映像特典内容

Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-

Live at EX THEATER ROPPONGI/2025.11.24

01 Purpose

02 言えないわ

03 Friends

04 ちゃんと

05 SAPPORO TOKYO

06 I’m free

07 LOA

08 Hello

09 Your Love

＋

Documentary “Letters：Draft” ▼ショップ別予約購入特典

Amazon：メガジャケ(ライブカットver.)

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

タワーレコード/タワーレコードオンライン：メッセージポストカード（タワーレコードver.）

HMV・HMV&BOOKS/HMVオンライン：ステッカー

北海道ショップ限定：ポストカード

（北海道ショップ限定ポストカード対象店舗：https://www.furuiriho.com/news_info/3016/）

※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入をお勧めいたします。

※ECショップでは、「特典付き」商品カートと「特典なし」商品カートがある場合がございます。ご注意ください。

※対象のショップであっても、一部取り扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入の際には、特典の有無をご確認ください。 ▼旧譜キャンペーン・オリジナルレシート情報

対象店舗でFurui Rihoの過去作品CDをご購入の方に先着で「オリジナルポストカード」をプレゼント。また、タワーレコードの対象店では、新譜『Letters』をご購入の方に、オリジナルレシートをプレゼント。 ＜対象店舗＞

Joshin webショップ

タワーレコードオンライン （『Letters』購入：サービスレシートType B）

タワーレコード 札幌パルコ店 （『Letters』購入：サービスレシート札幌オリジナル）

タワーレコード 仙台パルコ店 （『Letters』購入：サービスレシートType B）

タワーレコード 渋谷店 （『Letters』購入：サービスレシートType A）

タワーレコード 池袋店 （『Letters』購入：サービスレシートType B）

タワーレコード 吉祥寺パルコ店（『Letters』購入：サービスレシートType B）

タワーレコード 町田店 （『Letters』購入：サービスレシートType B）

タワーレコード 京都店 （『Letters』購入：サービスレシートType B）

タワーレコード 神戸店 （『Letters』購入：サービスレシートType B）

タワーレコード 梅田NU茶屋町店（『Letters』購入：サービスレシートType A）

タワーレコード あべのHoop店 （『Letters』購入：サービスレシートType B）

タワーレコード なんばパークス店 （『Letters』購入：サービスレシートTypeB）

タワーレコード 広島店 （『Letters』購入：サービスレシートTypeB）

タワーレコード 福岡パルコ店 （『Letters』購入：サービスレシートTypeB）

※池袋店では3月3日（火）〜3月9日（月）店内でポスタージャックを実施！抽選で直筆サイン入りポスターが当たります。 ＜対象作品＞

1st AL『Green Light』（2022年3月9日発売） 2,530円（税込）LOA-001

2nd AL『Love One Another』（2024年4月3日発売）3,300円（税込）PCCA-06284

1st SG「Hello」（CD+BD）(2025年7月20日発売) 4,400円（税込）PCCA-06401

1st SG「Hello」（CD ONLY）(2025年7月20日発売) 1,650円（税込）PCCA-06402

※新譜『Letters』の特典類は対象外です。 ▼サイン会情報

会場となる下記店舗で、Furui Riho 3rdアルバム CD『Letters』をお買い上げの方に先着でサイン会参加券をお渡しいたします。参加券の配布は、3月3日（火）の入荷日からとなります。既定枚数に達し次第終了となります。

※タワーレコードオリジナル特典「メッセージカード」もお付けいたしますが、数に限りがあり、こちらもなくなり次第終了となります。 ＜札幌＞2026年3月7日（土）13:00〜

会場：タワーレコード 札幌パルコ店 ＜東京＞2026年3月8日（日）15:00〜

会場：タワーレコード渋谷店 3F 催事スペース ＜大阪＞2026年3月12日（木）19:00〜

会場：タワーレコード梅田NU茶町店 ▼タワーレコードキャンペーン情報

・タワーレコード札幌パルコ店

＜コラボポスターキャンペーン＞

Furui Riho × タワーレコード札幌パルコ店 ビッグサイズ！コラボポスター掲出いたします。当店で対象商品をご購入いただきました方にリサイズ版（B2サイズ）を先着でプレゼント！

＜衣装＆パネル展＞

開催期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで

「Letters」収録曲の「モンスター」のMVで登場したモンスターの衣装（1点）の展示が決定！

※掲出したパネルは、CDご購入者から抽選でプレゼントいたします。

＜発売記念！スペシャルサービスレシートキャンペーン＞

当店で対象商品のご購入で、スペシャルサービスレシートをプレゼント！

実施期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで ・タワーレコード渋谷店

＜衣装＆パネル展＞

開催期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで

開催場所：3F 催事スペース

「Letters」収録曲の「モンスター」のMVで登場したモンスターの衣装（1点）の展示が決定。パネル展とともに、大型パネルの設置も。フォトスポットとしてもお楽しみください。

※掲出したパネルは、CDご購入者から抽選でプレゼントいたします。

＜発売記念！スペシャルサービスレシートキャンペーン＞

当店で対象商品のご購入で、スペシャルサービスレシートをプレゼント！

実施期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで ・タワーレコード 新宿店

＜パネル展＞

開催期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで

※掲出したパネルは、CDご購入者から抽選でプレゼントいたします。

＜発売記念！スペシャルサービスレシートキャンペーン＞

当店で対象商品のご購入で、スペシャルサービスレシートをプレゼント！

実施期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで ・タワーレコード 梅田NU茶屋町店

＜パネル展＞

開催期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで

※掲出したパネルは、CDご購入者から抽選でプレゼントいたします。

＜発売記念！スペシャルサービスレシートキャンペーン＞

当店で対象商品のご購入で、スペシャルサービスレシートをプレゼント！

実施期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで

◾️＜Furui Riho Hall Tour 2026『Letters』＞ 2026年4⽉4⽇（⼟）⼤阪 サンケイホールブリーゼ

open/start 17:00/18:00 2026年4⽉10⽇（⾦）東京 ヒューリックホール東京(有楽町)

open/start 18:00/19:00 2026年4⽉19⽇（⽇）北海道 カナモトホール

open/start 16:00/17:00 ▼チケット情報

価格：7,700円（全席指定）

一般発売開始：2月14日（土）20:00〜

チケットリンク：https://lnk.to/furuiriho_live