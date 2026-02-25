高知県内は前線や湿った空気の影響で2月24日夕方から雨が降り続き、久しぶりにまとまった雨量を観測しています。気象台によりますと、県内は前線や湿った空気の影響で24日夕方から雨が降り続き、非常に激しく降っている場所もあります。午後2時までの24時間雨量は高知で124ミリ、佐賀で108ミリ、本山で104ミリ、繁藤で101ミリなど久しぶりにまとまった雨量となりました。この冬、少雨が続いて貯水率が一時、0％になっていた仁淀川