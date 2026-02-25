北海道蘭越町で２月２５日午後、７０代の男性が２人組に刺され、病院に搬送されました。２人組は現場から逃走していて、警察が行方を追っています。現場には複数の警察官の姿が。広く規制線もはられています。事件があったのは、蘭越町湯里の道道付近です。午後２時ごろ「お父さんが２人組の男に刺された」と男性の家族が消防署を訪れました。消防によりますと、刺されたのは７０代の男性で、ドクターヘリで病院に搬送され、