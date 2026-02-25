»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È´²¤¤¤Ç¤¤¤ëÆ¦¼Æ¤µ¤ó¡£¡Ø¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¡Ù¤È¡¢Í¥¤·¤¯¥È¥ó¥È¥ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£¡Ø¤Þ¤µ¤«¤½¤¦¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¿¶¤ê¸þ¤­Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ Í½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ëÈ¿Â§µé¤Î¸÷·Ê¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç126Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5.6Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡§É¨¤Î¾å¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¸¤¢ª¡Ø¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¡Ù¤ÈÆ¬¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¿¶¤ê¸þ¤­