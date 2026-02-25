飼い主さんの膝の上でのんびりと寛いでいる豆柴さん。『こっち向いて』と、優しくトントンしてみると…。『まさかそうくるとは思わなかった』振り向き方をしてくれるお姿が話題に。

予想を裏切る反則級の光景は記事執筆時点で126万回を超えて表示されており、5.6万件のいいね、たくさんの絶賛コメントが寄せられることとなりました。

【動画：膝の上でくつろぐ犬→『こっち向いて』と頭をポンポンしてみたら…まさかの『振り向き方』】

膝の上で寛ぐ犬を呼んでみた結果…

Xアカウント『@kuroMAMESHISA』に投稿されたのは、反則級の可愛いお姿を披露してくれた豆柴「ダム」くんのお姿。

この日も、大好きな飼い主さんのお膝の上でのんびり寛いでいたというダムくん。

想定外だった『反則級の振り向き方』に反響

三角の可愛いお耳、きっと良いニオイがするのであろう後頭部をしっかりと満喫した後、飼い主さんは振り向いてもらうために優しくトントンとタッチしてみたのだそう。

特に思考を凝らして予想していたわけではないものの、ダムくんの向き的に『きっと左側から振り向いてくれるかな…』と何気なく思っていたのであろう飼い主さん。

しかし、飼い主さんが呼んでいることに気付いたダムくんはというと…。

なんとそのままグルンッと首を後ろに倒すようにして、体ごと振り向いてくれたのだそう。飼い主さんも思わず『まさか、こんな振り向き方するとは思わなかった』とポツリ。

あまりにもあざとく、反則級の可愛い表情を披露してくれたダムくんのお姿は多くのユーザーを悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「笑い方で可愛さに撃ち抜かれてるのと愛おしさがめちゃくちゃ伝わってきますｗｗｗこれは反則級ですなぁ……」「満点です」「吹いたｗ」「想定外ですね」「面倒だったんですかね、笑」などのコメントが寄せられています。

のんびり屋さんで甘えん坊な男の子

2023年7月9日生まれのダムくんは、とってものんびり屋さんで甘えん坊な男の子。いつでもどこでも、飼い主さんのお膝に乗っていたいのだといいます。

ご家族に溺愛されながらのんびりと幸せに暮らすダムくんのお姿は、日々多くのユーザーに豆柴の魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kuroMAMESHISA」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。