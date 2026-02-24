セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、大人気の揚げ物総菜「揚げ鶏」を増量した「でかい揚げ鶏」を3月6日から数量限定で順次、発売します。【えっ！】おいしそう！春にぴったりな桜やイチゴの本格派スイーツ新商品5品がコレです！「揚げ鶏」は、鶏肉本来のうまみを引き出す究極の薄衣と、塩を中心にしたシンプルな味付けになっています。「でかい揚げ鶏」は、「揚げ鶏」の値段そのまま250円（税込み）で提供さ