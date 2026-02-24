東京都が実用化を目指している「空飛ぶクルマ」がきょう、実際の運用を想定して東京の空を飛びました。早ければ来年度にも客を乗せた運行が始まる予定です。【写真を見る】国産「空飛ぶクルマ」が東京の空を初飛行2027年度には乗客を乗せた運行を行う方針運賃は「タクシーの2倍、それ以下レベルの形にしたい」こちらの映像のテーマは、「空飛ぶクルマのある未来」。道路を走っていた自動車が突然空を飛び、渋滞を回避します。