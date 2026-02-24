TWICE（トゥワイス）のMINA（ミナ）が、Instagramを更新。前髪ありポニーテールのヘアスタイルに、ファンから歓喜の声が起こっている。 【写真】TWICEミナ、美貌引き立つ黒髪ポニーテールスタイル【動画】伝説のポニーテール姿に注目！2019年発表のTWICE「FANCY」ミュージックビデオ ■TWICEミナ、上品なケーブルニットセットアップを着てFENDIのバッグを紹介 ミナは、ジャパ