3月1日より、オーストラリアで女子アジアカップ2026が開幕する。前回大会ベスト4だったなでしこジャパンが目指すのはもちろん優勝だが、今大会では気になる勢力がある。英『The Guardian』がアジアの古豪復活なるかと注目する女子北朝鮮代表だ。北朝鮮は以前から女子サッカーの強豪として有名だったが、2011女子W杯にて5選手からステロイドが検出され、続く2015W杯の出場資格を剥奪される処分を受けた。2018年の女子アジアカップで