いつまでも若々しく健康でいるためには、何を食べるべきか。老年科専門医で、名古屋学芸大学教授の下方浩史さんは「筋肉や血管の衰えを防ぐには、タンパク質の摂取が欠かせない。卵やサバの缶詰を上手に活用してほしい」という――。（第3回）※本稿は、下方浩史『90歳まで健康長寿』（文春新書）の一部を再編集したものです。■「1日4食」が老いた血管を守る