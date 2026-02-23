「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）2月21日（土）放送は、「仲直りフレンドパーク 〜みなみかわvsやす子〜」。因縁のある２人は仲直りできるか!?【動画】恋愛経験ゼロのやす子「彼氏がほしいです」みなみかわの提案に大照れ：ゴッドタン昨年11月放送「みなみかわの相談相手オーディション」で激しい舌戦を展開した２人。犬猿の仲の2人を仲直りさせようという企画なのだが…収録前日、みなみかわが、Xにやす子を焚きつけるよう