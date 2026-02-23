「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）2月21日（土）放送は、「仲直りフレンドパーク 〜みなみかわvsやす子〜」。因縁のある２人は仲直りできるか!?



【動画】恋愛経験ゼロのやす子「彼氏がほしいです」みなみかわの提案に大照れ：ゴッドタン

昨年11月放送「みなみかわの相談相手オーディション」で激しい舌戦を展開した２人。犬猿の仲の2人を仲直りさせようという企画なのだが…





収録前日、みなみかわが、Xにやす子を焚きつけるようなポストをしたことで、「こいつネット弁慶だなって思いました」とやす子。





みなみかわとしては、「勝手にテレ東批評」出演時、やす子が自分のいない所で悪口を言っていたため、「先輩として反応してあげたんです」と返す。ここから、「こいつ好きな人ひとりもいない」（やす子）、「面白いと思ったことが一度もない」（みなみかわ）、「さらば森田さんの金魚の糞じゃねえかよ」（やす子）と、お互いへの批判が止まらない！このままでは仲直りどころではないため、みなみかわにやす子の面白いと思うネタについて聞いてみることに。しかし、やす子の「はい〜」は、「面白いと思ったことが一度もない」と完全否定。この他にも不満に思っていたことを吐き出した2人は、お互い遺恨はありながらも、全てを流して仲直りをしよう！…ということで、悩みを相談しあう「寄り添い悩み相談」に臨む。やす子は、「最近よく炎上してしまうが、どうしたらうまく芸能界をやっていけるか」という悩みを相談。みなみかわは、過剰に“いい人”キャラになりすぎた現状を踏まえ「いい方、悪い方、ギャップのどちらかで突き進むしかない」アドバイスを。これにはやす子も「本当にタメになりました」と素直に納得。



続いて、一度も恋愛経験がないやす子は「どうしたら彼氏ができますか？」と相談。みなみかわからの質問に、かつて「自衛官」を好きだったこと、好きなところは「足が速いところ」と答えながらも「恥ずかしです〜」と大照れ。



すると、みなみかわは仲のいい格闘家を紹介できると持ち掛ける。照れまくるやす子に、みなみかわはと、デート、ドライブなどを提案し、ぐいぐい話を進める。戸惑いながらも「ディズニーとか行ってみたい」と願望を打ち明けるやす子に、みなみかわが「シンデレラ城とかで、キスしてみたり」と言うと…





やす子は「キスはちょっと待ってください」と赤面！ デートはやす子のペースで進めるとして、まずはみなみかわが知人を紹介することになり、お悩みも解決。



しかし、みなみかわからやす子への相談は「NISAとか入った方がいいですかね」という内容で、やす子も「ここに持ってくる悩みとしては０点ですよ」とガッカリ。





そこで、みなみかわは、本気の悩み「嫁とセックスレス」だと赤裸々告白。「自分手も繋いだことないのに〜」と恥ずかしがりながらも、「デートに行ってみるとか」と助言するやす子だったが…





やす子が「形をしないでください」と絶叫！矢作も「地上波だぞ」と注意する展開に!?





悩みを打ちあけ合い良い空気なったところで、お互いの特技を活かした謎の新競技「システマ自衛隊」に挑戦。２人とも激臭まみれに!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！