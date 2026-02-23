「オープン戦、日本ハム１−７広島」（２２日、エナジックスタジアム名護）日本ハムのドラフト５位・藤森（明徳義塾）が原石の輝きを放った。途中出場し、八回先頭で遊撃内野安打。球団高卒新人のオープン戦初戦でのヒットは２００８年の中田翔以来と聞き、「中田さんの次でいいですか？」とはにかんだ。追い込まれた後ファウルで粘り、７球目を逆方向の三遊間へ。巧みなバットコントロールが光った。２１日から１軍に合流さ