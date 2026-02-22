ペトロシャンに対して不可解な採点があったようだ(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで、カザフスタンの審判による採点が波紋を広げている。米誌『Forbes』は、カザフスタンのナデジュダ・パレツカヤ審判がロシアから中立選手として参加している6位のアデリア・ペトロシャンに対して行った採点に疑問を呈している。 【関連記事】金獲得のリウとは12.26差屈辱的惨敗の露フィギュア女子