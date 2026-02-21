½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¶þ»Ø¤Î¥­¥å¥ó¥­¥å¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡ª¡×¡Ö¥à¥ê¥à¥ê¥à¥ê¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¡¢Åçº¬¸©¤Î¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¡£¹âÀÐ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¼¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éµÒÀÊ¤Ë°§»¢¤·¡¢ÀèÆü¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤Þ¤À¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¡Ê¤Ê¤¤¡Ë¡£¤Þ¤À¤Á¤ç