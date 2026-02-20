女子フリーの演技を終えた中井亜美＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】趣味はメーク。ユーチューブや友人を参考にまねる。フィギュア女子で銅メダルを獲得した中井亜美は高校2年生らしい初々しい一面をのぞかせる。「（化粧しても）このままの顔ですが」と自虐を交えつつ「普段からするのが好き」と息抜きの一つだ。ティッシュケースは、うさぎのキャラクター「ウィッシュミーメル」を愛用。「何をするにも絶対に負けたくなかった