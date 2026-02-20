リンクをコピーする

ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ボストン・セルティックス日付：2026年2月20日（金）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 110 - 121 ボストン・セルティックス NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ボストン・セルティックスがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。 第1クォーター