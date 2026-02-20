ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は19日（日本時間20日）、フィギュアスケート女子フリーを行い、日本の千葉百音（木下グループ）は143.88点。合計217.88点で4位入賞を果たした。演技後悔しそうな千葉に寄り添った米国選手の行動に、感動の声が殺到している。20歳の千葉は、銅メダルの中井亜美とは1.28点差。演技後リンクサイドでは目元をぬぐって悔しそうな様子を見せた。そこに歩み寄ったのが5位のアンバー・グ