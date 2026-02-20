「生活保護を受けたら、貯金は1円も持ってはいけない」そんなイメージを持っている人もいるかもしれません。しかし、実際には受給後の貯金が一律に禁止されているわけではありません。 むしろ、条件次第では「少しずつ貯めること」が認められるケースもあります。本記事では、誤解されがちな生活保護と貯金の関係を、具体例を交えて整理していきましょう。 生活保護受給中でも「自立のため」なら貯金は認