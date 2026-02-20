ローソン店舗では2月24日に、JALグループの客室乗務員・機内食開発チームが監修した「プレミアムロールケーキ」「からあげクン」「Lチキ」など計12品を発売する。メディア発表会では、客室乗務員らが開発にかける思いを語った。ローソン×JALの異業種コラボで新商品が発売される○ローソン×JALのコラボ - 商品ラインナップは?昨年(2025年)創業50周年を迎えたローソンでは“マチのハッピー大作戦”と題して、様々な記念施策・取り