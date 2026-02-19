敦賀・若狭といった福井県の南側「嶺南エリア」を巡る旅は、敦賀駅エリアから移動し、美浜町へ。「美浜町レイクセンター」で電池推進遊覧船に乗る「三方五湖ネイチャークルーズ」を体験。歴史に触れ、バードウォッチングを楽しんだ後は、海辺の宿「旅を奏でる ひろた」に宿泊して若狭湾で自家養殖しているトラフグ「若狭ふぐ」を堪能。翌日は、毎年3月2日に歴史的な伝統神事「お水送り」が行われることで知られる「神宮寺」を訪問