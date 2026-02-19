aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が、Instagramを一挙に更新。ITZY（イッチ）のRYUJIN（リュジン）、俳優のハン・スアと訪れた沖縄旅行の様子を公開した。 【写真・動画】aespaカリナが沖縄のあちこちへ堂々と出没！ITZYリュジン＆ハン・スアとの友情旅行の様子①～⑧ ■aespaカリナが沖縄の各地で開放的な表情に！ カリナは4つの投稿で、たっぷりと旅行の様子を公開。まずは旅立ちの瞬間か、ハングルが書か