aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が、Instagramを一挙に更新。ITZY（イッチ）のRYUJIN（リュジン）、俳優のハン・スアと訪れた沖縄旅行の様子を公開した。

【写真・動画】aespaカリナが沖縄のあちこちへ堂々と出没！ITZYリュジン＆ハン・スアとの友情旅行の様子①～⑧

■aespaカリナが沖縄の各地で開放的な表情に！

カリナは4つの投稿で、たっぷりと旅行の様子を公開。まずは旅立ちの瞬間か、ハングルが書かれたおそろいTシャツを着て、期待に満ちあふれた表情で飛行機に乗り込む。リュジンが撮影したものか、飛行機の機内で熟睡するカリナの寝姿（4枚目）も捉えられた。また国際通りを歩く姿や、ドン・キホーテを背に立つ姿も（7、8枚目）。

2つ目の投稿では、キャミソールドレス姿のカリナが飲食店でリラックス。また変装をせずに夜の街を練り歩き（4、5枚目）、ゲームセンターでポケモンのぬいぐるみが入ったクレーンゲームを覗きこむ（6枚目）。また14枚目では、ハン・スアからブルーシールのアイスを「あーん」と食べさせてもらう可愛らしい様子が捉えられた。

3つ目の投稿では、おだんごヘアのカリナがカウンター席に美しく佇む。5枚目ではリュジンと密着したセルフィーを公開した。そして4つ目の投稿では、美ら海水族館へ。カリナは透き通ったブルーの水槽を前に、にっこりと笑顔を浮かべる（5枚目）。13枚目では3人が並び、屋外ショーを楽しむ無邪気な様子が捉えられている。

SNSでは「目の保養すぎるよ」「この組み合わせ最高すぎる…！」「変装してないのびっくり」「美女3人組の沖縄旅行」「可愛すぎる！」「こんな美女三人衆が沖縄にいたなんて」「友情が一生続きますように」と、大きな反響が起こっている。

■aespaカリナ、ITZYリュジン、ハン・スアの仲睦まじい友情旅行

なお1月にはaespaのSNSにて、3人が沖縄の様々なスポットを訪れる「私たちの友情旅行」動画を公開。

さらにリュジンとハン・スアも、それぞれのアカウントで旅行の様子を投稿している。