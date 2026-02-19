静岡県警が“怒り”の家宅捜査静岡県伊東市の田久保眞紀前市長（56）の学歴詐称疑惑をめぐる県警の捜査が風雲急を告げている。県警は２月14日、地方自治法違反などの疑いで刑事告発された田久保氏の市内にある自宅を７時間にわたり家宅捜索した。押収物は段ボール５箱分。かなり気合の入った家宅捜索といえよう。県警は押収した資料などを基に告発容疑の立件可否を判断する。「県警としたら『ふざけやがって！』という気持ちでしょ