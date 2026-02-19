田久保眞紀前市長「卒業証書」封印に県警は激怒　逮捕→起訴で絶たれる「タレント転身の青写真」

静岡県伊東市の田久保眞紀前市長（56）の学歴詐称疑惑をめぐる県警の捜査が風雲急を告げている。

県警は２月14日、地方自治法違反などの疑いで刑事告発された田久保氏の市内にある自宅を７時間にわたり家宅捜索した。押収物は段ボール５箱分。

かなり気合の入った家宅捜索といえよう。県警は押収した資料などを基に告発容疑の立件可否を判断する。

「県警としたら『ふざけやがって！』という気持ちでしょう。徹底的にやるはずです」

そう話すのは全国紙社会部記者だ。どういうことだろうか……。

県警の怒りに火をつけたのは、田久保氏側の徹底抗戦だった。

これまでの任意聴取に、犯罪の成立を否定した上で詳細を黙秘。疑惑のカギを握る「卒業証書」とされる文書は田久保氏の自宅ではなく、代理人を務める福島正洋弁護士の事務所の金庫の中に移していた。その上で刑事訴訟法が定める押収拒絶権を盾に書類の差し押さえは許されないという趣旨の文書を、12日に県警へ提出している。

押収拒絶権とは、弁護士が業務で預かっている「他人の秘密に関するもの」については、一定の場合差し押さえなどを拒むことができるというもの（刑事訴訟法105条）。これがある限り、県警が卒業証書を差し押さえるために弁護士事務所を捜索することは難しい。前出の全国紙記者が続ける。

「本来、卒業証書は田久保氏本人が自宅で保管するもの。それを押収拒絶権が発揮できる代理人の事務所に移していたのだから、捜査に協力する気がないと思われても仕方がない。態度を改めなければ、田久保氏の『逮捕』も可能性として浮上してくる」

“そもそも論”として、田久保氏が東洋大を除籍されていることはすでに確定している。大学側が認めているのだ。

『卒業証書19.2秒』が流行語大賞ノミネート

それでも田久保氏は

「卒業と勘違いしていた」

とシラを切り、挙げ句の果てに、“卒業証書”と主張するモノを議長と副議長にチラ見せしていた。その間「19.2秒」で、この強烈ワードは昨年の流行語大賞にノミネートされるほどだった。

今回その「卒業証書」が一体何なのかが焦点となっているわけだが、前段のとおり、田久保氏側は県警による差し押さえを頑なに拒否している。仮にこの“卒業証書”が偽造されたものだった場合、同氏は有印私文書偽造罪に問われる可能性がある。

警察関係者からは

「押収拒絶権は『他人の秘密に関するもの』にのみ適用される。田久保氏は議会にそれを持ち込み19.2秒、チラ見せした。すでに秘密性は失われていると解釈することもできるのではないか」

という声も上がっている。

どちらにせよ、田久保氏を取り巻く環境が厳しいことに変わりはない。

昨年12月の市長選で敗れたあと、本人は当局の捜査が迫っていることを知りつつも、ここまで大ごとになるとは思っていなかったのではないか。市長選を取材したスポーツ紙記者が語る。

「選挙期間中はノリノリでしたよ。『卒業証書19.2秒』が流行語大賞にノミネートされたことも嫌がっていませんでした。もともとミーハーで目立つのが好きなのだと思う」

落選後、一度は

「もうマスコミの取材には応じない」

と宣言したが、舌の根も乾かぬうちにTBS系『サンデージャポン』の年末特番に出演した。

本サイトがTBS関係者に取材すると

「マスコミに恨みがあると思ったのですが、まさかの二つ返事でした。本人は選挙期間中、（落ちたら）『近所で静かに喫茶室でもやろうかしら』と話していましたが、タレント転身もまんざらではなかったと思いますよ。実際、オファー自体はあったはずですしね」

と裏側を明かす。

そうした“青写真”も県警の捜査によって、もろくも消えてなくなりそうだ。

地元住民からは市政をかき乱した田久保氏に対する拒否反応は根強く、真相究明を望む声が多く聞かれる。稀代の“トンデモ市長”の行く末や、いかに――。