都営住宅は、住居に困っている人に提供される公営の賃貸住宅です。入居するには一定の所得基準を下回っている必要があり、基準を上回った場合は退去しなければならなくなる場合もあります。 本記事では、相続により高額な遺産を手に入れた場合でも都営住宅を退去する必要があるのかについて、注意点とともにご紹介します。 都営住宅の退去要件は資産額ではなく所得額で決まる 公営住宅法第二十八条では「公営住宅の